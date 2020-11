Caicedo replica a Cr7: Lazio-Juventus finisce 1-1 al 95′

Roma – La Lazio, dopo una settimana difficile per la vicenda tamponi e le numerose assenze, riesce a pareggiare 1-1 all’Olimpico contro la Juventus grazie a un gol al 95’ di Caicedo. Partita complicata per i biancocelesti che vanno sotto al 15’ del primo tempo per un gol di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese sul finale della prima frazione coglie anche una traversa, poi nella ripresa lascia il terreno di gioco per un problema alla caviglia. La classifica vede i campioni d’Italia salire a 13 punti, a 11 la Lazio. (fonte Adnkronos)