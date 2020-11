Civitavecchia, conferita ad Alessandro Pacitti la delega alla Pesca sportiva

Civitavecchia – Su proposta del consigliere comunale Pasquale Marino, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha conferito la delega alla Pesca sportiva ad Alessandro Pacitti.

Il neodelegato ha 54 anni, è civitavecchiese e da è anni impegnato nell’associazionismo legato alle attività marinare e di pesca; ha già avuto modo di collaborare con svariate istituzioni e col mondo scolastico per organizzare eventi di promozione sportiva ed ambientale del settore.

