Covid-19, tre morti e 231 nuovi casi: attivato un Walk-in all’Icot di Latina

L’Azienda sanitaria locale diffonde i dati della giornata di oggi in merito ai nuovi positivi al Covid-19, sottolineando che “si sono registrati 3 decessi uno residente nel Comune di Cori, uno residente fuori provincia ma domiciliato nel Comune di Priverno e uno residente in provincia di Roma”.

Mentre i casi positivi rispetto a ieri “sono 231, 48 ad Aprilia, 7 a Cisterna di Latina, 2 a Cori, 23 a Fondi, 5 a Formia, 7 a Gaeta, 4 a Itri, 71 a Latina, 1 a Lenola, 6 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 2 a Pontinia, 4 a Priverno, 1 a Roccasecca dei Volsci, 6 a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo, 6 a Santi Cosma e Damiano, 3 a Sermoneta, 10 a Sezze, 3 a Sonnino, 3 a Spigno Saturnia, 13 a Terracina e 1 a Ventotene”.

Restano alti i dati diffusi dall’Asl soprattutto in considerazione dei numeri che si registrato nel capoluogo di provincia e nella città di Aprilia con un considerevole incremento anche a Fondi.

Probabilmente proprio in considerazione dei numeri registrati negli ultimi giorni l’Asl ha attivato “oggi un ulteriore postazione per effettuazione di tamponi antigenici, con percorso pedonale Walk-in all’Icot di Latina, attivo dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 la domenica.

Restano poi attivi i drive-in a Latina presso l’ex istituto Sani – Salvemini in viale le Corbusier dalle 9 alle 18 e 30 dal lunedì el sabato e dalle 9 alle 13 la domenica, a Gaeta presso l’ospedale Monsiglior Luigi Di Liegro attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 15, ad Aprilia alla Fiera mercato dei fiori in località Campoverde attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato e a Priverno attivo dalle 8 e 30 alle 13 e 30 dal lunedì al sabato presso la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie”.

(Il Faro online)