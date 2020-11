Come una giornata tipicamente primaverile: il litorale romano, con una temperatura di 20 gradi ed il sole, bissa la giornata di ieri e registra tante presenze di romani, sulle spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese, sui lungomare, nelle “passeggiate” dei porti ma anche nei parchi cittadini e nelle pinete.

Tante anche le prenotazioni nei ristoranti e nei locali in riva al mare ed ad essere gettonati, dove possibile, sono i tavolini all’aperto. Chiusi i grandi centri commerciali, una giornata di relax sugli arenili a passeggiare e soprattutto a giocare, con palloni ed aquiloni, per i tanti bambini.

E qua e là stesi lettini o teli da mare a prendere la tintarella fuori stagione. La polizia locale di Fiumicino ha in campo sette pattuglie per turno a controllare non solo la viabilità in accesso, assai sostenuta, con i lungomare pieni di auto già da metà mattinata, ma anche eventuali assembramenti, l’utilizzo corretto delle mascherine e trasgressioni delle disposizioni anti Covid.

“Un impegno non assolutamente facile – viene segnalato dal Comando – le presenze sono tante, come una classica giornata di primavera, e seppur nei locali pubblici finora siane rispettate le misure e le regole. Anche nei centri commerciali non ci sono state trasgressioni”.

“Ieri ed oggi tanti i romani arrivati, il lavoro c’è, per fortuna, e nel rispetto delle disposizioni ma le problematiche e le prospettive future sono una preoccupazione assolutamente presenti. Non sono alcune giornate “straordinarie” a bastare e poterci farci respirare dal punto di vista economico ed occupazionale“, riferisce un ristoratore di Fiumicino.

