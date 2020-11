Interruzione idrica nel comune di Nettuno: ecco dove e quando

Nettuno- “Si informa l’utenza che, al fine di permettere lavori per il collegamento finale della nuova condotta idrica di via Campoleone su via Santa Marinella, martedì 10/11/2020 nel Comune di Nettuno, si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 08:00 alle ore 17:00″. Lo rende noto Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.

Le zone interessate sono: via Santa Marinella (tratto compreso tra via S. Maria Goretti e via Campoleone), via Campoleone (tratto compreso tra via Santa Marinella e via Gavignano), via Gavignano, via Mirabella.

Inoltre, verrà posizionata un’autobotte in Santa Marinella angolo via Campoleone. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno