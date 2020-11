Roma, il centro commerciale chiude per Dpcm ma un negozio fa entrare i clienti di straforo: chiuso

Roma – I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – 6° Gruppo Torri –, hanno fatto scattare alcune verifiche nel centro commerciale “Le Torri” di via Amico Aspertini.

Qui, i militari e gli agenti hanno scoperto che una delle attività presenti nella struttura aveva escogitato un metodo per aggirare la chiusura nei giorni festivi e prefestivi a centri commerciali e mercati imposta dal nuovo Dpcm (leggi qui): infatti, nonostante il punto vendita avesse le serrande abbassate sul fronte strada, consentiva l’accesso dei clienti da una porta di servizio, adibita a uscita di emergenza, posta sul retro dell’attività, raggiungibile tramite il garage del centro commerciale.

All’interno, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno documentato la presenza di alcuni clienti, parte dei quali aveva già effettuato acquisti così come dimostrato dal numero delle ricevute fiscali emesse fino a quel momento. Considerata la situazione, a carico dell’amministratore unico della società che gestisce l’attività commerciale è stata elevata una contravvenzione di 400 euro, nonché la sanzione accessoria della chiusura provvisoria del punto vendita per 5 giorni.

