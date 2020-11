Washington – Fiumi di gente si sono riversati in strada, in ogni angolo del Paese, per festeggiare l’elezione di Joe Biden come 46mo Presidente degli Stati Uniti d’America. A migliaia, con indosso la mascherina, espongono cartelli e gridano slogan applaudendo al nuovo presidente.

A Washington, la folla si è accalcata per le strade di fronte alla Casa Bianca già pochi secondi dopo l’annuncio, creando un ingorgo, con persone sedute in cima alle auto e conducenti che alzavano i pugni fuori dal finestrino. Una persona che indossava una bandiera americana come mantello si è diretta verso Black Lives Matter Plaza con un cartellone scritto a mano che diceva: “L’incubo è finito”. Calca di gente anche a Square Park, dove qualcuno ha scritto con una bomboletta su un monumento “fuck Trump”.

Scene simili si sono viste anche a Filadelfia, città chiave per la vittoria di Biden in Pennsylvania, dove una grande folla si è radunata fuori dal municipio, portando con sé di tutto, dai caffè ai cocktail per il brunch. “La città è di Biden!” ha urlato una donna da un’auto diretta lungo Broad Street nel centro della città. Poi la marcia verso l’Independence Hall, dove sono state firmate la Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione americane. “Siamo davvero entusiasti per questa nuova transizione nel Paese”, ha detto alla Cnn Beth Lapiene, una studentessa di giurisprudenza della Temple University.

A New York, una folla si è radunata fuori dal Trump International Hotel and Tower, intonando: “Niente più Trump!”. A Times Square, un uomo ha suonato “Hail to the Chief” al trombone, mentre a Brooklyn la gente ballava sulle auto. A Chicago, una folla crescente si è riunita per festeggiare fuori dalla Trump Tower. Fuori dal quartier generale della campagna di Biden a Wilmington, Delaware, persone di tutte le età applaudivano, cantavano e suonavano il clacson, e la folla si è unita per cantare “God Bless America”.

Foto Daniel Mazzilli/Il Faro online