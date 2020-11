Anzio – Plastica, materassi e sfalci d’erba sono solo alcuni dei rifiuti raccolti dai volontari di Retake Nettuno insieme a Orto-26 di Lido dei Pini e al Progetto-Comitato. Le associazioni locali si sono radunate questa domenica 8 novembre per ripulire le strade del quartiere Zodiaco di Anzio.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di 8 volontari, che sono riusciti a rimuovere in Via dell’Acquario, incrocio via Saturno, ben 200 kg di rifiuti di tipo indifferenziato, 15 kg di vetro, plastica, carta, sfalci d’erba, un materasso e tanto vestiario.

“Ancora una volta i grandi assenti sono stati gli abitanti del quartiere stesso – si legge in una nota di Retake Nettuno -. Finché non ci rendiamo conto che dobbiamo essere noi cittadini ad avere senso civico a tenere pulito davanti alle nostre case, essere coesi nel dare buoni esempio. È inutile fare i leoni da tastiera chiedendo alle amministrazioni di fare interventi straordinari tutti i giorni, tramite i social, e poi non fare nulla in difesa del nostro territorio e del nostro pianeta”.

