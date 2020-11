Asl Roma 3, somministrate oltre mille dosi di vaccino antinfluenzale in un giorno

Oltre mille dosi di vaccino (1004, per la precisione) sono state somministrate nel corso di un open day organizzato dalla Direzione Generale e dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3 nella giornata di domenica 8 novembre.

L’evento, che ha fatto riscontrare una notevole partecipazione di utenti, ha avuto come teatro tre presidi presenti sul territorio (via Ramazzini, Casal Bernocchi e Casa della salute di Ostia). Grazie anche alla preziosa collaborazione della Protezione Civile, tutto si è svolto in un clima di grande compostezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

“Il segnale che la Asl Roma 3 vuole lanciare al pubblico degli utenti – ha detto il direttore generale Giuseppe Quintavalle – è importante: il coronavirus si batte con le armi della prevenzione ma anche con il vaccino antinfluenzale che riduce al minimo il rischio di confondere, in queste settimane cruciali, l’influenza con l’infezione da Covid-19, consentendo di alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. Il vaccino rappresenta inoltre una protezione in più in quanto un soggetto già indebolito dall’infezione potrebbe avere conseguenze più serie nel contrarre successivamente il Covid-19″, conclude.

(Il Faro online)