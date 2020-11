Bonus Internet, Pc e Tablet, Azzolini (Energie per Fiumicino): “Il nostro Comune penalizzato”

Fiumicino – “Finalmente esce il bonus Internet, Pc e Tablet voluto dal governo. Sono circa 500 euro di ‘sconto’ per le famiglie che hanno un reddito Isee sotto i 20 mila euro. Dobbiamo dire che tra i tanti bonus lanciati dal governo, questo sembra essere un ottimo aiuto alle famiglie, soprattutto per quella fascia con due o più figli che si ritrovano a dover seguire le lezioni con la Didattica a Distanza”. A dichiararlo in un comunicato, è il presidente del Circolo Energie per Fiumicino Orazio Azzolini.

“Con questo bonus, – spiega il Presidente – le famiglie, oltre a poter migliorare la banda Internet di connessione, possono acquistare un secondo apparecchio (Pc, tablet, etc) per poter far partecipare alle lezioni i propri figli ed in un Comune con una grande incidenza di ragazzi e adolescenti come il nostro, che sta vivendo una forte crisi sociale, non andrebbe assolutamente persa questa occasione.

Dobbiamo purtroppo notare che lo stesso, non potrà essere preso in considerazione dai residenti del territorio di Fiumicino, a causa delle scelte della Regione Lazio che ha deciso che solo alcuni Comuni Laziali avrebbero potuto usufruire del bonus. Ci spiace notare che una Regione a guida Partito Democratico, non si assicuri che uno dei pochi Comuni guidati dallo stesso partito, non possa usufruire dei benefit governativi”.

“Ci auspichiamo – conclude Azzolini – che la nostra Amministrazione si adoperi per cercare di sbloccare i fondi anche per il nostro territorio”.

