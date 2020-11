Contrasta i segni del tempo con la linea Premier Cru di Caudalie

Caudalie è un’azienda francese che formula prodotti per la cura della pelle, che sfruttano i benefici degli estratti dell’uva e della vita, essendo infatti specializzati in Vinotherapie. Oggi scopriamo i prodotti facenti parte della linea Premier Cru, contenenti i migliori attivi per combattere i segni dell’età.

Il siero e l’olio

Il Premier Cru Siero (99,10 euro) è un siero fluido dalla texture leggera e rinfrescante, che rivitalizza la pelle e minimizza i segni dell’età. Si tratta di un prodotto made in Corea, e composto per il 95% da ingredienti di origine naturale, ed arricchito di una delicata fragranza ai petali di rosa infusi in un barrique di quercia. Questo siero rende la pelle più giovane, distende le rughe, illumina ed uniforma l’incarnato, idrata e rassoda la pelle ridisegnando l’ovale del viso.

Il Premier Cru Olio Prezioso (58,80 euro) è un olio secco che si assorbe rapidamente, e che si fonde con la pelle svolgendo un’azione anti-età globale che attenua le rughe, e rende la pelle tonica, idratata e luminosa. Questo prodotto è particolarmente indicato in caso di pelle disidratata o stressata dal clima secco o freddo. Si applica la mattina e la sera sul viso, sul collo e sul decolleté evitando il contorno occhi, e si versa qualche goccia sul palmo della mano per riscaldarlo e massaggiarlo sul viso. Per una maggiore efficacia, si può picchiettare leggermente l’olio sulla pelle per tonificarla, e lo si può utilizzare anche come trattamento notturno.

Le creme viso

La Premier Cru Crema (99,10 euro) è una crema anti-età che regala una pelle più giovane, idratata, rigenerata e rassodata. Grazie a questo prodotto le rughe risultano attenuate, l’incarnato è luminoso ed uniforme, la pelle rassodata e l’ovale del viso è ridisegnato. Si applica la mattina e la sera sul viso e sul collo, dopo il siero.

La Premier Cru Crème Riche (99,10 euro) è una crema dalla texture setosa che svolge un’azione anti-età che rassoda la pelle, ne attenua le rughe, la nutre intensamente e la rende rigenerata, luminosa, uniforme ed idratata. Si applica la mattina e la sera sul viso e sul collo, dopo il siero, ed è particolarmente adatta per essere utilizzata come trattamento notturno soprattutto per le pelli normali.

La crema contorno occhi

La Premier Cru Crema Occhi (53,80 euro) è un trattamento completo anti-età studiato per il contorno occhi, che lascia la delicata zona perioculare idratata, liscia e rassodata. Le borse e le occhiaie appaiono attenuate, lo sguardo risulta illuminato, le rughe sono distese ed il contorno occhi è rassodato. Si applica la mattina e la sera, massaggiando delicatamente la parte superiore della palpebra, per poi insistere sul bordo dell’occhio.

