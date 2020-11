Coronavirus a Civitavecchia, in quarantena la scuola materna Ranalli

Civitavecchia – La scuola dell’infanzia “Elisabetta Ranalli” di via Terme di Traiano è stata chiusa dal sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“A seguito della comunicazione della Asl Roma 4 di messa in quarantena dell’intero plesso – spiega Tedesco – ho firmato un’ordinanza che dispone la chiusura della scuola sino al 16 novembre 2020 e la sanificazione dei locali”.

