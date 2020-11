Covid-19, la Asl Roma 6 attiva un nuovo numero dedicato alle domande dei cittadini

Per affrontare insieme le problematiche, le incertezze, i dubbi legati a questa difficile fase pandemica, la Asl Roma 6 rinforza gli strumenti di comunicazione diretta con le persone grazie al progetto “Info-Covid”.

Si tratta un numero dedicato ai cittadini (06.93273337), nato grazie alla disponibilità degli operatori della Uoc Integrazione Sociosanitaria e degli assistenti sociali della Asl Roma 6, per dare una risposta alla richiesta di assistenza sulle procedure, sui comportamenti da seguire, sulle prenotazioni e con uno sguardo speciale rivolto al supporto psicosociale.

“La nostra Asl – spiegano i promotori del progetto – non è un’entità astratta, è composta da persone, sanitari e non, che stanno vivendo come tutti i cittadini questo difficile momento. Non siamo insensibili alle richieste, alle difficoltà, alla necessità di avere risposte alle domande, legittime. Per questo, per fare rete, per essere presenti ancora di più, l’azienda ha messo in campo una nuova squadra che proverà a rinforzare queste maglie che in alcuni momenti potevano sembrare allentate. Avevamo già messo a disposizione altri contatti, ma l’elevato numero di telefonate non sempre hanno modo di essere evase, serviva un rinforzo”.

Per parlare con gli operatori basta quindi chiamare il numero 06.93273337 nei seguenti orari:

lunedì : 9:00-11:00 e 14:00-17:00;

: 9:00-11:00 e 14:00-17:00; martedì : 9:00-11-00 e 14:00-17:00;

: 9:00-11-00 e 14:00-17:00; mercoledì : 8:30-10:30 e 14:00-17:00;

: 8:30-10:30 e 14:00-17:00; giovedì : 9:00-11:00 e 14:00-17:00;

: 9:00-11:00 e 14:00-17:00; venerdì: 8:30-10:30 e 14:00-17:00.

A disposizione dei cittadini c’è anche il numero 06.93273119:

lunedì : 9:00-13:00;

: 9:00-13:00; martedì : 9:00-18-00;

: 9:00-18-00; mercoledì : 9:00-13:00;

: 9:00-13:00; giovedì : 12:00-18:00;

: 12:00-18:00; venerdì: 9:00-13:00.

(Il Faro online)