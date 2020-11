Covid-19, nella casa di riposo nasce la “Stanza degli abbracci”

Venezia – Nella casa di riposo “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto tornano gli abbracci. Nella struttura, infatti, è stata realizzata quella che è stata ribattezzata per l’appunto la “stanza degli abbracci” che permette agli ospiti della casa di riposo di toccare nuovamente i propri cari che fanno loro visita, il tutto in completa sicurezza. Lo spazio è stato realizzato nel “Salone delle Rose”, rimodulato e allestito con separatori in vetro e postazioni dove ospiti e famigliari possono parlarsi e toccarsi grazie a dei guanti.

Non solo: sono state predisposte anche due postazioni denominate “Emozioni dell’abbraccio” dove viene sperimentata una nuova tecnica che, tramite l’utilizzo di materiale plastico trasparente morbido, consentirà di abbracciarsi, pur restando separati e protetti da possibili contagi. Ma c’è anche un’altra novità: è stato realizzato inoltre un Cubo Sensoriale Interattivo che stimola i sensi e rilassa gli ospiti.

Foto Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor / Facebook