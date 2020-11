Covid-19: sul territorio pontino 161 nuovi casi, decessi a Latina e Terracina

La direzione generale dell’Azienda sanitaria locale di Latina fa sapere che ”si sono stati registrati 3 decessi, 1 residente nel Comune di Latina, 1 residente nel Comune di Sezze ed 1 residente nel Comune di Terracina”.

L’Asl specifica che “sono 162 i nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri, 21 ad Aprilia, 1 Castelforte, 10 a Cisterna di Latina, 2 a Cori, 20 a Fondi, 5 a Formia, 5 a Gaeta, 1 a Itri, 39 a Latina, 1 a Lenola, 5 a Minturno, 2 a Norma, 1 a Pontinia, 7 a Priverno, 1 a Prossedi, 3 a Roccagorga, 1 a Roccasecca dei Volsci, 9 a Sabaudia, 5 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 3 a Sermoneta, 6 a Sezze, 1 a Sonnino e 12 a Terracina”.

Resta attivo il walk-in all’Icot di Latina e le quattro postazioni di drive-in a Latina, Gaeta, Priverno e Aprilia. In tutti i casi è indispensabile la prenotazione salvo per cittadini italiani in partenza per Paesi esteri e persone convocate direttamente dal dipartimento di Prevenzione.

