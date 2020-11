Le misure per la scuola e il sociale: come Pomezia affronta l’emergenza sanitaria

Radio Faro Tv – La diffusione del Covid-19 ha ripreso la sua corsa, forse non l’aveva mai rallentata, e l’allarme per l’emergenza sanitaria è ritornato con la stessa intensità dei mesi di marzo e aprile, quando abbiamo iniziato a fare i conti con una pandemia che ha colpito l’intero pianeta.

All’indomani dell’ennesimo DPCM del Governo, la vita degli italiani deve fare i conti con il nuovo blocco dell’economia, del mondo del lavoro e con le conseguenze scaturite dalle criticità che hanno colpito pesantemente il mondo della scuola e della sanità.

I provvedimenti nati dall’ultimo DPCM per arginare le conseguenze dell’emergenza Covid-19 e la riformulazione della programmazione politica e finanziaria, per sostenere l’economia e la vita degli italiani, che nei prossimi mesi saranno chiamati ad una prova di resistenza molto più difficile di quella già vissuta nella prima fase dell’epidemia, non fosse altro perché stremati economicamente e psicologicamente, sono le sfide che si ripresentano, in modo particolare, nelle agende politiche degli amministratori locali.

Queste saranno le questioni centrali anche nella nuova puntata della trasmissione “Ponte di Comando”, con cui “Il Faro online” sta incontrando, fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria gli amministratori delle Città della costa laziale.

Nel prossimo appuntamento di “Ponte di Comando” a spiegare ai propri cittadini, attraverso i microfoni del “Faro online”, le misure intraprese e quelle dettate dal DPCM per affrontare questa nuova ondata dell’emergenza sanitaria e sociale e, in particolare, a tracciarci un quadro delle varie misure messe in campo negli ultimi mesi per mettere in sicurezza le scuole e supportare la comunità locale, al fine di tutelare le categorie più deboli, ci saranno il sindaco Adriano Zuccalà e l’assessore al sociale e ai servizi educativi Miriam Del Vecchio, del comune di Pomezia.

“Il tessuto produttivo – afferma il Sindaco – ha subìto più di altri le ripercussioni economiche legate alla pandemia. All’avvio della fase due abbiamo messo a punto un fitto cronoprogramma di audizioni con le realtà del territorio con l’obiettivo di indirizzare le misure nella giusta direzione, coinvolgendo anche il Vice Ministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni”.

“Per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica a Pomezia – ci spiega l’assessore Del Vecchio – ci siamo spesi per l’attivazione di un drive-in per effettuare i tamponi e, ad un mese esatto dall’attivazione della postazione, avremo modo di fare un bilancio attraverso i microfoni del Faro online”.

L’Amministrazione della città di Pomezia, quindi, sarà la protagonista della puntata del 10 novembre, che andrà in onda a partire dalle ore 18:30 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

Ma saranno tanti e diversi gli argomenti che verranno affrontati nel corso del programma, condotto dal direttore responsabile Angelo Perfetti, con la partecipazione del sociologo e direttore editoriale Vincenzo Taurino, che daranno spazio anche alle domande del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione.

