ANTICICLONE FINO A QUANDO: una circolazione depressionaria atlantica troppo sbilanciata a ovest continua a mantenere in vita sull’Europa centro orientale e su quella meridionale un robusto campo di alta pressione di matrice ibrida, in parte africano e in parte azzorriano. Questa grande cellula ha due massimi, uno nell’entroterra algerino e un altro sulla Mittle Europa. Le perturbazioni oceaniche seguono un percorso occidentale fino all’Inghilterra e alla Francia poi sono costrette a piegare verso Nord in direzione del Mar di Norvegia.

Sull’Italia a parte qualche infiltrazione umida, nulla riesce a trapelare e prevalgono condizioni stabili con nebbie e nubi basse al Nord e sole prevalente al Centro Sud. Nel corso dei prossimi giorni la configurazione di bassa pressione presente sul Regno Unito proverà a insidiare il campo anticiclonico cercando di spingersi più a est. Nello scontro l’anticiclone ne uscirà vittorioso ma non senza qualche perdita sul suo fronte più occidentale. Ne risulteranno alcune infiltrazioni umide e debolmente instabili che viaggeranno alla volta dell’Italia portando nuvolosità irregolare e qualche sporadica precipitazione. Il primo impulso è atteso tra mercoledì e giovedì, il secondo tra venerdì e sabato. Non possiamo parlare di vere perturbazioni ma solo di fronti nuvolosi abbandonati dalla depressione madre in un campo di alta pressione con la conseguenza che arriveranno molto indeboliti e frastagliati.

Il clima non cambierà nella sostanza con temperature che si manterranno ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali, soprattutto in colina e in montagna che saranno fuori dall’egemonia delle nebbie e delle nubi basse. Queste al momento sono le uniche novità e non saranno assolutamente risolutive per il ritorno dell’Autunno, da valutare poi una perturbazione potenzialmente più decisa ma non prima dell’inizio della prossima settimana.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Alta pressione che abbraccia il territorio, a garanzia di una giornata stabile e soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi . Foschie e nebbie fra la notte ed il mattino nelle valli interne e basse colline di Toscana , Umbria e Lazio . Temperature minime frizzanti al mattino nelle valli, pomeriggio mite con massime comprese fra 18 – 21°C. Ventilazione prevalentemente debole settentrionale , localmente moderata lungo le coste. Mari poco mossi.

WEEKEND STABILE CON ALTA PRESSIONE AD INIZIO SETTIMANA : Il campo di alta pressione che abbraccia il territorio garantirà una domenica stabile e soleggiata, con qualche nube in più di passaggio nel corso della giornata . Possibile formazione di foschie e locali banchi di nebbia fra notte ed il mattino nelle valli interne . Seguirà un inizio di settimana caratterizzato ancora da tempo stabile e soleggiato con nebbie al mattino. Lieve indebolimento dell’ alta pressione verso metà settimana, con leggere infiltrazioni umide in quota ed il transito quindi, di qualche nube in più . Temperature minime previste in calo , massime in ascesa che risulteranno miti per il periodo.