Ostia, l’Anffass si trasforma: ecco la “Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale”

Ostia – “A seguito delle disposizioni previste dal Codice della Riforma del Terzo Settore che prevede tra le altre la ‘scomparsa’ di tutte le Onlus a partire dal 31 ottobre, Anffas Ostia si trasforma in Fondazione cambiando quindi denominazione ma lasciando inalterato lo spirito associativo che l’ha contraddistinta in questi 50 anni di attività”. Lo rende noto in un comunicato Anffas Ostia.

“La nuova denominazione, – prosegue – a partire da oggi, 9 novembre 2020, sarà ‘Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale’. Si amplia il raggio di azione: non soltanto disabilità ma anche malattie rare, degenerative ed oncologiche e la tutela delle persone anziane”.

“Cambiamo denominazione per necessità, ma rimane intatto tutto ciò che ha sempre rappresentato Anffas Ostia – spiega la presidente Ilde Plateroti -. Le persone e le famiglie continueranno a essere il perno delle attività, ma abbracciamo tutte le fragilità che i nostri tempi ci chiedono di affrontare. Eravamo una famiglia prima, siamo una famiglia più grande oggi e lo saremo sempre di più domani”.

“Voglio infine ringraziare tutta la squadra, – conclude la Presidente – a partire dal direttore generale Stefano Galloni e dal direttore sanitario Francesco Cesarino, che guidano un team giovane, dal grande cuore e con professionalità rare sul quale contiamo per non essere mai soli e poter guardare al futuro”.

