Ostia, pedone falciato e ucciso da un’auto pirata in corso Regina Maria

Ostia – Incidente mortale a Ostia, dove un uomo, poco prima delle 18.30, è stato investito da un’auto tra corso Regina Maria Pie e via Angelo Celli, a pochi metri dalla chiesa di Regina Pacsis. L’auto, dopo l’impatto, è fuggita via. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118, allertati dai presenti. I sanitari hanno tentato in vano di rianimare l’uomo che è deceduto poco dopo il loro arrivo.

In corso Regina Maria sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo X Mare, per i rilievi del caso, assieme a una volante della polizia di Stato. Le indagini hanno portato subito a individuare l’auto pirata, una BMW X6 grigia, ritrovata a circa due chilometri dal luogo dell’incidente, in via Tagaste. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Lido e gli agenti della Polizia Locale.