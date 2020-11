Paura a Fondi, auto parcheggiata a bordo strada prende fuoco

Fondi – Momenti di paura questa mattina a Fondi, dove intorno alle 10.30 è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.

Giunta sul posto, in via Madonna delle Grazie, la squadra territoriale dei pompieri constatava la presenza di una vettura totalmente avvolta dalle fiamme a bordo strada. Subito il personale iniziava le operazioni di spegnimento valse a contenere il rogo ed evitare eventuale propagazione.

In base agli elementi acquisiti le cause sono da attribuire, presumibilmente, ad un evento accidentale. Non si registrano persone coinvolte.

