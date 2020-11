Rissa nel quartiere Nicolosi di Latina, ferito uno straniero irregolare: espulso

Ieri sera, domenica 8 novembre, a Latina gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Corridoni, nel quartiere Nicolosi, per una rissa tra stranieri.

Sul posto, dopo un fuggi fuggi generale, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino tunisino che presentava ferite da taglio in varie parti del corpo e ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto per futili motivi, il quale lo aveva colpito con una bottiglia rotta e poi si era dileguato.

Un’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di quindici giorni.

Subito dopo, gli agenti hanno accompagnato il cittadino straniero in Questura per identificarlo e hanno accertato che l’uomo, un tunisino di 28 anni, senza fissa dimora, oltre a essere una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per essere stato autore di reati contro la persona, era anche irregolare sul territorio e già colpito da un precedente decreto di espulsione.

Il 28enne non ha accettato di buon grado il controllo della Polizia e così, dopo aver spintonato violentemente un agente, ha provato a fuggire dagli uffici della Questura, tentando di scavalcare il cancello d’uscita.

Prontamente bloccato è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il Tribunale di Latina ha convalidato l’arresto e concesso il nulla osta all’espulsione. Sono in corso indagini finalizzate ad identificare l’aggressore e le altre persone coinvolte nella rissa di domenica sera.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina