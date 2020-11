Roma: indentificato e denunciato Geco, l’imprendibile writer

Roma – Sono stati gli uomini del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia locale a dare un nome al fantomatico “Geco”. Fino a ieri si trattava solo di uno writer tra i più ricercato non solo in Italia, ma in tutta Europa per aver insudiciato palazzi e parenti. Nella notte tra sabato e domenica gli è stato dato un nome dagli uomini del Nad di Roma.

A conferma che si tratterebbe proprio di lui una perquisizione domiciliare in zona San Lorenzo a Roma, a casa di un 28enne, nel corso della quale sono state rinvenute centinaia di bombolette spray, migliaia di adesivi, funi, estintori, corde, lucchetti, telefoni cellulari, computer, pennelli, rulli e secchi di vernice.

Insomma tutto materiale che sembra abbia dato conferma agli investigatori di trovarsi proprio di fronte al “famoso” Geco, quello stesso che era stato denunciato anche dall’assessore Linda Meleo per aver imbrattato diversi edifici della Capitale. Ma sarebbe stato autore di episodii dello stesso tipo anche in diverse città europee.

Un anno di lavoro, ricerche, attività investigative che hanno dato i frutti ieri con l’identificazione e la denuncia del 28enne capace di provocare ingenti danni economici in diverse città d’Europa.

Il giovane, ritenuto l’imprendibile writer, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Ma oltre alla perquisizione domiciliare, nell’appartamenti in zona San Lorenzo, la magistratura capitolina ha anche disposto il sequestro di materiale, tra le altre cose il computer del giovane che dovrebbe servire ad avvalorare le risultanze investigative.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

