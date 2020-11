Sequestrata la sede degli Irriducibili Lazio a via Amulio, Raggi: “Ripristinata la legalità”

Roma – Sequestrata questa mattina dagli agenti del commissariato San Giovanni e dai colleghi della Digos di Roma la sede degli Irriducibili Lazio al 47 di via Amulio, nel quartiere Tuscolano. La liberazione dei locali di proprietà dell’Inail e occupati da decenni dagli Ultras Lazio era stata chiesta a settembre scorso anche dal sindaco di Roma Virginia Raggi dopo la bocciatura a sorpresa, da parte del consiglio del Municipio VII, di una mozione che ne proponeva lo sgombero.

Tra gli oggetti che vengono rimossi, ci sono i quadri in ricordo di Gabriele Sandri, il tifoso ucciso l’11 novembre 2007 sull’autostrada A1, quelli per Fabrizio Piscitelli, il Diabolik leader degli Ultras della Lazio freddato con un colpo alla testa il 7 agosto dello scorso anno in un agguato ancora senza responsabili, e poi foto. Sul posto un operaio sta murando l’ingresso principale, mentre le forze dell’ordine presidiano la zona anche con un idrante per scongiurare disordini.

“Roma ringrazia le forze dell’ordine per il sequestro della sede degli ex Irriducibili in via Amulio a Roma: occupavano locali proprietà dell’Inail. Da tempo chiesto lo sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità”. Lo scrive su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando la notizia del sequestro della sede degli Irriducibili, storico gruppo della tifoseria laziale, al Tuscolano.

“Questa mattina gli agenti della Digos di Roma hanno sgomberato la sede di via Amulio, di proprietà dell’Inail e illegalmente occupata da decenni dagli irriducibili della Lazio. È una vittoria della legalità che migliora la sicurezza della nostra città”, dice Riccardo Corbucci, coordinatore del Partito Democratico di Roma.

“Un plauso deve andare al gruppo del Partito Democratico del VII Municipio che aveva presentato una mozione, incredibilmente bocciata dai consiglieri sovranisti ed ex grillini fedeli alla minisindaca Lozzi, al gruppo democratico in Campidoglio e al consiglio comunale che insieme alla Sindaca Virginia Raggi avevano poi approvato quella mozione. Il risultato di oggi mette in evidenza come sulla legalità non possano esserci divisioni politiche. L’auspicio è che nei prossimi mesi si continui su questa linea, provvedendo allo sgombero dei locali Ater di via Taranto occupati da Forza Nuova”. (fonte Adnkronos)

“Grazie all’intervento della Digos di Roma, la sede dell’Inail di via Amulio viene finalmente sottratta al controllo degli Irriducibili della Lazio, che da anni la occupavano illegalmente, e diventa simbolo di legalità. La battaglia era stata avviata dal Pd del VII Municipio circa un anno fa e oggi possiamo consacrare una vittoria davvero incoraggiante contro gruppi di facinorosi che fanno della fede calcistica solo un alibi per imporsi nella società con arroganza e sopraffazione. Ringrazio il Pd del VII Municipio per l’impegno e la tenacia con cui ha portato avanti questa vicenda e gli uomini della Digos di Roma per il lavoro che svolgono ogni giorno per liberare Roma dalla criminalità”. Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio.