Tamponi Covid troppo costosi a Minturno, il laboratorio: “Sono di alta qualità”

Un laboratorio analisi di Minturno, autorizzato a effettuare test specifici per verificare casi positivi o meno al Covid-19, in questi giorni, è stato oggetto di critiche circa la presunta revoca dell’autorizzazione da parte dalla regione Lazio a eseguire i tamponi per mancato rispetto degli accordi regionali.

“Una notizia – fanno sapere proprio dal centro analisi di Minturno – destituita di fondamento. Noi siamo pienamente operativi sul fronte de tamponi Covid. Non c’è stata alcuna revoca. C’è una contestazione in corso”.

Il disguido pare sia nato dal prezzo che il laboratorio chiede alla sua clientela, considerato eccessivo.

“La contestazione – specifica ulteriormente il centro analisi – non riguarda la qualità del test, che è elevatissima, ma l’importo che ovviamente non può essere lo stesso dei test rapidi su card.

Eroghiamo un test di alta qualità, che ovviamente costa qualcosa in più.

Abbiamo scritto alla Regione Lazio, dimostrando che a 32 euro eroghiamo test strumentali immunofluorescenti ad elevata sensibilità che non possono essere confusi con i test rapidi su card, a 22 euro, di modesta sensibilità”.

