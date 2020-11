Tentato furto in un negozio di Nettuno: in manette due 40enni sorpresi in flagranza

Nettuno – Un equipaggio della stazione carabinieri di Nettuno ha arrestato in flagranza per tentato furto aggravato due uomini, entrambi italiani, disoccupati, 40enni, domiciliati a Nettuno e già conosciuti alle forze di polizia.

Nella notte di domenica 8 novembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere furti in abitazione e in danno di esercizi commerciali, stavano camminando su via Santa Barbara, quando hanno notato la serranda di un’attività commerciale di vendita di cialde di caffè leggermente alzata.

Gli uomini dell’Arma insospettiti, hanno fermato l’auto per effettuare un controllo più accurato e hanno sorpreso i due soggetti ancora all’interno dell’esercizio commerciale intenti a rubare.

Uno dei due, peraltro, si trovava già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e prescrizione di permanenza in casa dalle 21 alle 6 e 30 ed era stato peraltro controllato pochi minuti prima all’interno di casa sua dagli stessi militari.

I due rei sono stati quindi immediatamente bloccati e arrestati dai militari che li hanno condotti presso la compagnia carabinieri di Anzio.

Questa mattina, saranno sottoposti a processo per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno