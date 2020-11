Anzio, controlli alla palestra dell’assessore Ranucci: per protesta si stende sotto l’auto dei vigili

Anzio – Ad Anzio la protesta dell’assessore all’Ambiente, Giuseppe Ranucci si indirizza contro i vigili che sono andati a controllare che la sua palestra fosse chiusa in rispetto delle norme anti-Covid. L’assessore, però, ha messo in scena una forma di protesta e si è sdraiato sotto il furgone dei vigili impedendo che ripartissero.

In un comunicato stampa la Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, la Cisl Fp Roma Capitale e Rieti e la Uil Fpl Roma e Lazio hanno stigmatizzato con forza quanto accaduto questa notte per il comportamento “altamente disdicevole nei confronti di lavoratori che da marzo di quest’anno continuano incessantemente a svolgere la propria attività, a rischio anche della propria incolumità e salute, a favore della cittadinanza al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-10 tra i cittadini, cercando di fare rispettare tutte le misure adottate dal Governo, dalla Regione Lazio e dal proprio Comune, a salvaguardia della salute pubblica.

Un cittadino ma soprattutto un rappresentante delle istituzioni non può in alcun modo permettersi di avere comportamenti di questo tipo che minano, a nostro parere, la convivenza civile e per questo attendiamo un autorevole intervento del Sindaco di Anzio, a cui chiediamo inoltre che il Comune di Anzio si costituisca parte civile negli eventuali processi intentati a carico dei responsabili di tali comportamenti”.

