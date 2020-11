Carabiniere di Ostia protagonista del libro “Potrebbe piovere – Storia di un eroe moderno”

Ostia – Un appuntato scelto dell’Arma, per 30 anni in servizio nel difficile territorio di Ostia, è il protagonista del libro ‘Potrebbe piovere. La storia vera di un eroe moderno’, del giornalista e scrittore Roberto Filibeck. Il volume racconta le gesta di Roberto Di Cesare, appuntato scelto dell’Arma passato poi alla Direzione Investigativa Antimafia (Dia).

Secondo quanto scrive ‘Leggo.it’, Roberto Di Cesare, carabiniere da quando aveva 19 anni, ”in quasi 40 anni di servizio tra reparti operativi dell’Arma e Dia ha dimostrato senso del dovere, coraggio e altruismo”. “Per le sue azioni e per le violente aggressioni subite in servizio, il carabiniere è stato riconosciuto ‘Vittima della criminalità’ e ‘Vittima del dovere’, ma non ha mai mancato alla propria missione di tutore della legge e dei cittadini – spiega il quotidiano – Quella raccontata da Roberto Filibeck sembra la storia di un supereroe, ma è semplicemente la vita vera“.

Tra le vicende che lo hanno coinvolto c’è ad esempio ”l’aggressione subita da un tunisino pluripregiudicato, che lo aveva ferito alla gola con una bottiglia rotta, mentre dalle case i residenti incitavano l’extracomunitario a colpire la guardia”, si legge sul quotidiano. ”O quando, libero dal servizio durante una giornata di relax al mare, ha salvato la vita ad una 60enne e alla sua nipotina prima e ad una famiglia di quattro persone – spiega ‘Leggo.it’ – Tutto nello stesso pomeriggio”. (fonte Adnkronos)