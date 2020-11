Coronavirus, 167 nuovi positivi e 5 morti nella provincia pontina

Il bilancio dei morti da Covid-19 diventa più pesante in provincia di Latina. Sono 5 i decessi che l’Azienda sanitaria locale ha registrato nella giornata di oggi, 2 a Latina, 1 a Gaeta e 2 ad Aprilia.

L’Asl fa sapere tramite il bollettino quotidiano che “rispetto alla giornata di ieri, si sono registrati 167 nuovi casi positivi, 40 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 22 a Cisterna di Latina, 7 a Cori, 6 a Fondi, 3 a Formia, 3 a Gaeta, 4 a Itri, 33 a Latina, 1 a Lenola, 7 a Minturno, 1 a Norma, 3 a Pontinia, 1 a Ponza, 2 a Priverno, 2 a Prossedi, 4 a Roccagorga, 3 a Sabaudia, 5 a Santi Cosma e Damiano, 3 a Sermoneta, 6 a Sezze, 1 a Sperlonga e 9 a Terracina”.

Restano attive le tre postazioni di drive-in e una di walk-in quest’ultima nel Comune di Latina presso l’Icot, le altre una a Latina all’ex istituto Sani-Salvemini, uno a Gaeta all’ospedale Mon Signor Luigi Di Liegro, uno ad Aprilia alla fiera mercato dei fiori in località Campoverde e l’ultimo a Priverno presso la Casa della salute in via Madonna delle Grazie. E’ possibile accedere a tutti e quattro solo tramite prenotazione.

(Il Faro online)