Fiumicino, Anselmi scrive alla Venchi S.p.a: “Qual è il destino dei lavoratori in aeroporto?”

Fiumicino – “Venerdì scorso, 6 novembre 2020, la Usb di Fiumicino mi ha informata della situazione riguardante i punti vendita della Venchi S.p.a. all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci e della loro possibile chiusura. In particolare mi ha relazionato riguardo ad alcuni lavoratori dell’azienda che, da un negozio all’interno dell’aeroporto, saranno trasferiti al Nord Italia, con inevitabili disagi per loro e per le loro famiglie”. Lo dichiara, in una nota stampa, l’assessore al lavoro Anna Maria Anselmi.

“Immediatamente mi sono attivata – spiega l’Assessore – e io stessa ho scritto una lettera all’azienda alimentare per capire la motivazione per la quale questi lavoratori, invece di essere redistribuiti nelle filiali di Roma, vengano piuttosto dirottati a centinaia di chilometri dalle loro case”.

