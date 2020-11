Gaeta, luminarie e polemiche... alla faccia del Covid

Gaeta – Non c’è pace a Gaeta su quelle che ormai sembrano essere diventate le luminarie della discordia. Una nuova polemica, infatti, le vede protagoniste, dopo il primo weekend “natalizio” al tempo del Covid, che ha visto il traffico della città pontina significatamente congestionato, nonostante le restrizioni e le precauzioni promesse dal Sindaco in materia di sicurezza.

“Lo scorso week-end – raccontano i consiglieri d’opposizione Emiliano Scinicariello (“Una nuova stagione”) e Franco De Angelis (gruppo misto di minoranza), certamente (e favorevolmente) complice lo splendido clima, la città di Gaeta si è riempita di visitatori fin dal mattino, e pertanto era facilmente pronosticabile che la stessa moltitudine di persone e di autovetture sarebbe rimasta fino all’accensione delle luminarie, creando non poche difficoltà al traffico veicolare e legittime preoccupazioni a chi teme assembramenti privi di controlli”.

Ma, se per i due esponenti della minoranza la situazione era facilmente pronosticabile, altrettanto non deve esserlo stato per la maggioranza guidata dal sindaco Cosmo Mitrano, in particolare l’assessore Raffaele Matarazzo “che – sottolineano De Angelis e Scinicariello – si è immediatamente fiondato a difendere il proprio operato contro le critiche espresse a mezzo “social” dai sottoscritti.

Eppure – proseguono i consiglieri – dalle sue stesse parole emerge chiaramente quanto approssimativa, se non proprio carente, sia stata la gestione del traffico e dei controlli sul territorio. Tant’è che lo stesso assessore ha affermato testualmente: “alle 18,45 mi sono arrivate due segnalazioni dell’aumento del traffico a Gaeta Medievale; mi sono prontamente attivato avvertendo subito il Comando di Polizia locale affinché intervenisse bloccando il traffico all’ufficio postale per risolvere l’ingorgo che si era creato”. Parole queste che, per l’appunto, sottolineano una programmazione degli interventi pressoché nulla, sebbene fosse il tutto ampiamente prevedibile.”

Ma il punto non è tanto la bella giornata che ha maggiormente favorito l’afflusso turistico. Per i due consiglieri di minoranza, infatti, il punto è che i controlli della Polizia Locale (oltre che la sollecitazione di altre forze di polizia) era impegno assunto con Delibera del Consiglio Comunale (incaricare l’Assessore alla Polizia Locale ad adottare ogni iniziativa utile in materia di vigilanza e di controllo necessaria per prevenire, contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19).

Cosa, che, considerata gli ingorghi (vedi foto) non è avvenuta, rischiando ancor più di minare il fragile equilibrio che protegge la città dal cadere più o meno definitivamente in mano al virus. “A poco servono le “lagnanze social” postume dell’assessore Raffaele Matarazzo, che non trova di meglio che apostrofare chi ha messo in evidenza questa carenza a suon di offese. Si lavori, invece, affinché quello che è accaduto lo scorso fine settimana non debba ripetersi. Non è concepibile – concludono – avere le Luminarie senza controlli”.

