Il “Festival della Zampogna” di Formia partirà online: ecco quando

Formia – Ci si adegua ai tempi e alle disposizioni del Dpcm ma la musica, la tradizione e la cultura non si fermano. Quest’anno, infatti, il Festival della Zampogna di Formia partirà online nella speranza di poter, quanto prima, svolgere il festival secondo tradizione nelle piazze e nelle chiese della città.

Il 15 novembre alle ore 18 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Formia e su altri canali social sarà trasmesso un video di concerti delle edizioni passate, interviste e contributi. “Voglio ringraziare gli organizzatori del Festival della Zampogna e l’associazione Archivio Aurunco che hanno voluto fortemente non interrompere il festival quale segno del nostro territorio e segnale di speranza”, ha detto la vicesindaca Carmina Trillino.

“In un momento in cui la xultura paga il prezzo più alto – continua Trillino – non si contrasta sterilmente ma scende in campo la conoscenza. Con la speranza che a dicembre si possa tornare a svolgere il festival in maniera tradizionale, sarà comunque l’occasione di ringraziare e premiare il maestro Ambrogio Sparagna per il ‘Ciclo dei Formiani’, aedo del nostro territorio che con la sua musica ha valicato i confini nazionali”, conclude.

