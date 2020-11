Il Sindaco di Latina: “Sostegno alle Pmi, subito un vertice per elaborare proposte concrete”

Latina – “In questi giorni il Presidente della Piccola Industria di Unindustria, Fausto Bianchi, ha parlato di dati su base regionale che non possono lasciare insensibile la politica di una città come Latina, la cui economia ha solide basi proprio nelle piccole e medie imprese” – così in una nota stampa il sindaco di Latina Damiano Coletta.

“È una situazione che ho avuto modo di constatare di persona, nei colloqui con i rappresentanti delle categorie datoriali e con i rappresentanti dei lavoratori. Parliamo di cifre importanti, 35mila posti di lavoro su base regionale, frutto di un numero di imprese – il Presidente Bianchi parla di più del 50%, nei settori più colpiti dalla crisi – che potrebbero rivedere la propria forza lavoro se non addirittura chiudere.

Come Amministrazione è necessario lavorare su due prospettive temporali. La prima è quella degli aiuti immediati per poter fronteggiare l’altra pericolosissima emergenza: quella economica e sociale. Dalle stime che stanno facendo gli Istituti di Ricerca, ci vorranno circa 4-5 anni per tornare ai livelli economici pre-Covid. Dobbiamo impegnarci da subito, tenendo conto dell’altro punto di vista, quello degli aiuti dall’Europa, con il Recovery Plan di Next Generation Eu.

Ritengo necessario convocare rapidamente un vertice con Camera di Commercio, associazioni datoriali e sindacati per elaborare insieme delle proposte da sottoporre a Regione e Governo, al fine di accelerare processi che possano dare sostegno al sistema produttivo del nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina