Incidente sul lungomare di Marina di Minturno: ferita una ciclista

Minturno – Poco dopo le 12 di oggi sul lungomare di Marina di Minturno si è verificato un incidente nel quale è rimasta ferita una ragazza in sella alla sua bicicletta.

Ancora da chiarire la dinamica. A effettuare i rilievi utili a stabilire come siano andati i fatti è intervenuta un’auto della parte della Polizia municipale e due auto della Guardia di Finanza.

Sul posto sono accorse anche un’ambulanza e un’auto medica del 118 per prestare soccorso alla giovane. Attività che si sono protratte per un’ora.

La ciclista, nonostante le ferite riportate, non sembra aver avuto conseguenze più serie, per quanto sia stata trasportata in ospedale a Formia dove verrà sottoposta ad accertamenti per stabilire quali sono state le conseguenze subite dall’incidente.

Il tratto di strada è stato interdetto al transito per consentire le attività di soccorso.

