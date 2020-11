Mascherine a scuola, Poggio: “Il Comune di Fiumicino valuti la didattica a distanza”

Fiumicino – “L’ultimo Dpcm del Governo Conte, che obbliga gli studenti sopra i 6 anni anche se seduti al banco e ben distanziati ad indossare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie per tutta la durata delle lezioni, sta creando fortissime perplessità tra le famiglie”. Così, in una nota stampa, Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale Lega Salvini Premier.

“Troppo piccoli i bambini, – prosegue la Vicepresidente – troppe le ore con indosso la mascherina, troppi i dubbi legati a questa scelta. Le proteste in tutta Italia, Fiumicino inclusa, sono ampie e non possiamo far finta non esistano. A questo va aggiunta anche un’altra problematica da non sottovalutare: sono moltissimi gli studenti costretti all’isolamento fiduciario in attesa di conoscere l’esito del tampone molecolare.

Per questo ho presentato oggi una mozione che chiede al sindaco e alla giunta di verificare la possibilità con i dirigenti scolastici di tutte le scuole elementari e medie del Comune e delle famiglie interessate di poter avviare la didattica a distanza per chi lo ritenesse opportuno”.

“Una soluzione condivisa con tanti genitori – conclude Poggio – oggi preoccupati ai quali va data una risposta senza nascondersi dietro le astruse e per molti versi assurde decisioni del Governo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino