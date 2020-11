Pedone ucciso a Ostia, si costituisce il guidatore: denunciato per omicidio stradale

Ostia – Si è costituito al distretto di Lido della polizia di Ostia il 40enne, conducente dell’auto che ieri sera ha investito un uomo a Ostia, uccidendolo (leggi qui). L’uomo, che si è consegnato accompagnato dal suo avvocato, aveva poi fatto perdere le sue tracce. È stato denunciato dalla polizia per per omicidio stradale e omissione soccorso. L’auto era stata rintracciata poco dopo nei pressi del luogo dell’investimento.

Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe risultato negativo agli accertamenti sull’assunzione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi dell’incidente è intervenuta ieri la polizia locale del Gruppo Mare. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava attraversando in prossimità delle strisce. La persona deceduta non è stata ancora identificata. Secondo quanto si apprende, potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora. (fonte Agi)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio