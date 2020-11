Polizia Locale e Protezione Civile a supporto dei cittadini nei drive-in di Latina

Latina – Proseguono, su richiesta della Asl di Latina, le attività delle Associazioni di Protezione Civile, coordinate dal Centro Operativo Comunale, in occasione dei drive-in allestiti presso l’ex Rossi Sud di via Monti Lepini, coordinate dal Comandante della Polizia Locale Francesco Passaretti e dalla Commissaria Graziella Orlandi.

Dal 9 ottobre ad oggi sono 10 i drive-in che si sono svolti nell’ex polo fieristico e che, oltre alle attività della Polizia Locale per la regolamentazione del traffico, hanno visto la pronta partecipazione di molte associazioni comunali di Latina a sostegno dei cittadini.

La Vice Sindaco e Assessora alla Protezione Civile Maria Paola Briganti: “Ringrazio in particolare le Associazioni Passo Genovese e Volontari Vigilanza Ambientale ma anche La Fedelissima, l’Associazione di Protezione Civile Pontina e l’Associazione Nazionale Carabinieri. La risposta dei volontari in questa diversa tipologia di emergenza che la pandemia ci sta mettendo di fronte è un segnale importante di partecipazione e senso civico del quale va fiera non solo l’Amministrazione ma l’intera città di Latina”.

