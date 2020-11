Pomezia – Salgono a 340 i cittadini positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 7 ricoverati presso strutture ospedaliere e 333 in isolamento domiciliare. Salgono anche i guariti che raggiungono quota 232. Sono 60 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).