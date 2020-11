Spaccia eroina sul regionale Roma-Civitavecchia: in manette pusher pendolare

Roma – Spacciava eroina a bordo del treno regionale che da Roma Termini si dirigeva a Civitavecchia. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un 26enne della Sierra Leone, senza fissa dimora e con precedenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio antidroga in abiti civili a bordo del convoglio, i Carabinieri hanno notato i movimenti del pusher, che attraversava i vagoni nervosamente, e hanno deciso di seguirlo.

Poco dopo, il 26enne si è incontrato con un uomo in una zona del treno occupata da pochi passeggeri e ha scambiato con lui una bustina di eroina in cambio di 40 euro.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando il “pusher pendolare” e identificando l’acquirente, un 41enne romano, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. Sequestrate anche diverse dosi di eroina e il denaro contante, provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

