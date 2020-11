Ai Confini dell’Arte: workshop ed eventi artistici ‘sconfinano’ online

Roma – Giornate di workshop ed eventi porteranno online il fumetto, la musica rap, attori migranti, la street photography: “Ai confini dell’Arte“, il progetto cross disciplinare realizzato da Margine Operativo, andrà online a partire dal 13 Novembre con dei workshop tematici e a numero chiuso per gli Under 30 e a Dicembre con eventi artistici trasmessi pubblicamente su Zoom e in diretta Facebook.

Giunto alla sua quarta edizione il progetto aveva stabilito come location d’appoggio la biblioteca interculturale “Cittadini del Mondo“, il pub “Sottosopra” anch’esso nel quartiere Quadraro e il centro giovanile “Batti il tuo tempo evolution” tuttavia, a causa delle restrizioni da contenimento Covid-19, verrà declinato quest’anno nella sua dimensione digitale.

Nel dibattito costante sull’affrontare le piattaforme digitali come una limitazione o un’espansione stessa dell’arte, del teatro e di tutte le espressioni culturali, “Ai confini dell’arte” si pone in un’ottica sperimentale e decisamente ottimista. Il tema dello sconfinamento, nodo concettuale centrale, è stato trasmesso dalle precedenti edizioni a quest’ultima, cambiando in parte forma: il confine è simbolicamente inteso non soltanto come limite, ma un punto d’incontro, oltre cui avviene il confronto .

Negli anni passati lo “sconfinamento” è stato la fusione tra diversi linguaggi artistici, mantenendo un intento fortemente sperimentale attraverso i processi creativi e le “opere aperte“, creazioni in grado di modificarsi o fondersi con i contesti con cui entra in contatto. Tutto questo persiste nell’edizione 2020, con l’aggiunta dell'”esodo verso i mondi digitali“, vissuti non come la mera costrizione di non poter fare altrimenti, ma come una vera e propria opportunità di espandere la ricerca in luoghi sconosciuti, non colonizzati e in modalità del tutto inedite.

“Il digitale è un luogo altro, un altro spazio possibile e molto interessante, senza frontiere e globale, le cui modalità sono ancora in parte ignote, ma che ci ha permesso d’interagire con artisti su scala nazionale e internazionale, di ampliare anche l’uso dei linguaggi: il workshop di storytelling, che prevederà piccoli documentari audio di narrazione sulle terre d’origine, potrà essere seguito anche in inglese.” Così Alessandra Ferraro, direttrice artistica di Margine operativo insieme a Pako Graziani. “La richiesta“, continua la direttrice “È stata molta buona finora: ci sono state tantissime adesioni e iscrizioni: in questo momenti di blocco generale di moltissime attività, manca un punto di riferimento e soprattutto un momento condiviso artistico e culturale“.

Sottolinea, inoltre, la dimensione fortemente relazionale dei workshop, dove coloro che si sono iscritti potranno agire attivamente con gli artisti. Tra i numerosi eventi, consultabili nella versione integrale del programma, ci saranno momenti dedicati alla Street Art Photography, diretti da Carolina Farina: “L’anno scorso nella biblioteca Cittadini del Mondo abbiamo allestito una mostra fisica, e stampato delle cartoline di foto urbane: un inno al vintage, ma sicuramente anche una cartografia affettiva, qualcosa che mantiene, come il resto delle nostre idee, uno stampo relazionale.” Racconta ancora Alessandra Ferraro, confermando l’iniziativa anche quest’anno, con la sostituzione di cartoline digitali, che potranno essere spedite in formato cartaceo o digitale. “Il tema però, per ridurre i percorsi urbani in un momento in cui i contagi da Covid sono in fase di crescita, saranno i tracciati e i percorsi del quotidiano, per quanto poco percorribile possa essere.”

Il progetto “Ai confini dell’arte” è un’ulteriore spazio di cultura creato per la ricerca e la sperimentazione sulle possibili combinazioni tra i codici artistici contemporanei, gli spazi non convenzionali e gli spettatori. Margine Operativo promuove dal 2001 con produzioni video e teatrali il festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli, inserendosi in location alternative e particolari di Roma.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Spettacoli