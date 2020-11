Assembramenti a Roma, la Prefettura verso la chiusura di piazze con ingressi a numero chiuso

Roma – Saranno i “moduli di contenimento delle presenze” ad evitare gli assembramenti come quelli visti a via del Corso, a

Roma, o sul lungomare di Ostia nello scorso weekend e che hanno preoccupato le autorità di tutta Italia.

È questa l’idea del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica che questo pomeriggio si è riunito anche nella Capitale, all’indomani della circolare del Ministro dell’Interno con cui sono state sollecitate tutte le prefetture d’Italia a trovare soluzioni per evitare, che nel prossimo weekend, nelle regioni a rischio epidemiologico “giallo”, le persone si riversino di nuovo in massa in strada, disattendendo ancora alle raccomandazioni dell’ultimo Dpcm per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

La riunione del Comitato romano, svolta in via telematica sotto il coordinamento del Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha visto la partecipazione tra gli altri della sindaca di Roma Virginia Raggi, dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, del comandante della polizia locale di Roma Capitale, Stefano Napoli, oltre ai vertici delle forze dell’ordine capitoline. (Fonte: Agi)