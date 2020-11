Atletica, gli Europei a Roma. Cozzoli: “Strafelice dell’assegnazione all’Italia”

Roma – “Sono strafelice per quest’assegnazione. È un premio per la Fidal, per noi, per Roma, per tutto lo sport italiano. Un segnale di speranza”. Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli commenta così la vittoria della candidatura di Roma per gli Europei di atletica 2024, promossa in partnership tra la Federazione e Sport e Salute, con il sostegno determinante dell’amministrazione capitolina, del Governo e di tutte le istituzioni.

“Gli Europei costituiranno un ponte tra Parigi e Roma nell’anno delle Olimpiadi – ha aggiunto Cozzoli – Siamo onorati della fiducia che ci è stata concessa: il Parco del Foro Italico e lo Stadio Olimpico che ospiteranno gli Europei sono asset di Sport e Salute e la Società è già al lavoro per realizzare una manifestazione straordinaria, a 50 anni esatti dagli Europei del 1974”.