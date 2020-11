Auditorium Fiumicino, Montino: “Entro l’estate l’apertura del cantiere”

Fiumicino – “Stiamo per realizzare uno dei più grandi obiettivi della mia amministrazione: trasformare l’ex centrale Enel nell’audotorium del mare. Un luogo di cultura e di aggregazione per i nostri giovani.

E ci siamo: la scorsa settimana abbiamo firmato la convenzione con la sindaca della Città metopolitana, Virginia Raggi, per l’assegnazione dei 6 milioni di fondi.

“Il mutuo è in fase di perfezionamento. Appena ci sarà la conferma del mutuo, nel giro di una settimana daremo il via alla gara per l’assegnazione del progetto dell’Auditorium. E’ una gara europea, dato che l’intero progetto vale 11 milioni, e per questo particolarmente complessa. Contiamo di avviare il cantiere nella tarda primavera del 2021. Un obiettivo ambizioso il cui raggiungimento è sempre più vicino” – lo ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

