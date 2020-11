Balneari, Cangemi “Comuni estendano concessioni, recepiscano legge Centinaio”

Regione Lazio – “La Regione Lazio e i Comuni si impegnino a tutela del settore balneare, recependo e applicando la legge Centinaio, che estende le concessioni fino al 2033. L’intero comparto turistico è stato pesantemente colpito dall’emergenza Covid, ma il settore ricettivo stagionale ha subito contraccolpi ancor più duri”. A dichiararlo è il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

“Serve l’impegno di tutti – prosegue Cangemi – a garanzia del futuro dei tanti operatori balneari, che con il loro lavoro generano indotto e occupazione sul nostro territorio”.

“Grazie alla sentenza del Tar di Firenze – conclude – non ci sono più scuse: i comuni si adeguino, si garantisca sicurezza e futuro ad un settore in profonda crisi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio