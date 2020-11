Concessioni balneari, Severini: “E’ ora che il Comune si attivi e recepisca la Legge Centinaio”

Fiumicino – “La legge Centinaio, che estende le concessioni balneari fino al 2033, è una risorsa preziosa per tutto il settore della balneazione nel nostro territorio e lo abbiamo ripetuto più volte“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Il vicepresidente del consiglio comunale del Lazio Pino Cangemi – prosegue il Capogruppo – ha ben affermato come sia fondamentale applicarla in tutti i comuni (leggi qui) per la tutela degli operatori balneari e la lista civica Crescere Insieme non ha mai smesso di ribadire questa necessità, portando la discussione anche in sede di Consiglio comunale.

E’ ora che il Comune di Fiumicino si attivi per mettere la parola fine a questa battaglia e dare un aiuto concreto ad un settore pesantemente colpito dall’emergenza Covid-19″.

“Manca solo il passo finale – conclude Severini – e per compierlo, il Sindaco e la Giunta devono adeguarsi. Non ci sono più scuse: è necessario che il Comune recepisca la legge ed estenda, come previsto, le concessioni balneari”.

