Coronavirus, 121 nuovi casi positivi nella provincia pontina: un morto a Terracina

Ancora un morto a causa del Covid-19 nella provincia Pontina e precisamente a Terracina.

Ne dà notizia la direzione generale dell’Azienda sanitaria di Latina, la quale diffonde anche il bollettino relativo ai nuovi contagi.

“Rispetto alla giornata di ieri – scrive l’Asl in una nota -, si comunica che si sono registrati 121 nuovi casi positivi, 32 ad Aprilia, 4 a Cisterna di Latina, 4 a Cori, 6 a Fondi, 6 a Formia, 2 a Gaeta, 2 a Itri, 20 a Latina, 2 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 2 a Pontinia, 2 a Priverno, 1 a Roccagorga, 5 a San Felice Circeo, 2 a Sabaudia, 1 a Sermoneta, 11 a Sezze, 8 a Sonnino e 8 a Terracina”.

Resta attivo il walk-in di Latina e i quattro drive-in, uno a Latina, uno a Gaeta, uno a Priverno, uno ad Aprilia.

In tutti l’accesso è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, tranne a cittadini in partenza per paesi stranieri e cittadini convocati direttamente dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

(Il Faro online)