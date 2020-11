Europei 2024, Eleonora Giorgi: “Un sogno gareggiare in casa. Vorrei confermarmi tre le migliori della marcia”

Roma – Dopo l’assegnazione degli Europei di atletica all’Italia, una cascata di commenti e di parole ricche di soddisfazione è arrivata dagli atleti azzurri. Anche Eleonora Giorgi esprime la sua gioia per la conquista italiana di una rassegna continentale che torna a Roma, dopo 50 anni: “Ho sempre sognato di fare una grande manifestazione in Italia – dichiara – e nel 2024 spero di esserci anch’io. Gareggiare in casa dà sempre una… marcia in più!”.

Il bronzo mondiale di Doha (leggi qui) e primatista europea e vincitrice della Coppa Europa nei 50 chilometri (leggi qui) conta di esserci agli Europei casalinghi. Immagina un evento circondato dall’affetto del pubblico e dall’energia degli amici. Una visione di speranza anche, oltre il periodo attuale del Covid-19: “Una buona notizia, che dà speranza e consente di guardare verso il futuro”. Ma Eleonora ci pensa e si organizza già per avere a bordo gara (per la marcia la location sarà la consueta cornice della zona dello Stadio delle Terme di Caracalla) le persone a lei più care: “Sono contentissima, perché gli azzurri avranno la possibilità di sentire l’affetto del pubblico e io comincio già adesso ad allertare gli amici”.

La culla della manifestazione sarà ovviamente lo Stadio Olimpico di Roma. La Giorgi dichiara sul sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera: “L’Olimpico è spettacolare, ricordo l’emozione che ho provato quando ero in tribuna per il Golden Gala”. Un sogno non solo per gli adulti, ma anche per le nuove generazioni sugli spalti, come spesso è accaduto proprio per il Golden Gala: “Per i giovani sarà un bello stimolo e possono puntare a questo obiettivo, per poi sognare ancora più in grande. Ma piacerebbe anche a me potermi confermare tra le migliori europee”.

💥+++R O M A 2 0 2 4+++ #atletica 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Assegnati a Roma gli Europei del 2024!!!! Dopo cinquant’anni l’Italia torna a… Pubblicato da Federazione Italiana di Atletica Leggera su Martedì 10 novembre 2020

(Il Faro online)(foto@Colombo/Fidal)