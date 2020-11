Fiumicino, il sindaco Montino presenta la nuova Giunta

Fiumicino – Il Sindaco Montino ha presentato oggi la Giunta rinnovata di alcune componenti. “A metà percorso del secondo mandato ho scelto di dare una stretta all’azione politica, quella che serve a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, rafforzando la Giunta e allargando la rappresentanza politica.

Ringrazio Marzia Mancino e Flavia Calciolari per il lavoro fatto finora come assessore rispettivamente al Bilancio e alle Attività produttive. Loro stesse, per ragioni differenti, mi avevano manifestato la volontà di cambiare.

Il rimpasto della Giunta è stata una mia scelta. Ho preso dunque la decisione di fare entrare nella squadra di governo due nuove assessore, scelte per la loro sensibilità e competenza nei ruoli che andranno a ricoprire” – Lo dichiara nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta presso l’ex centrale Enel, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Ecco i nuovi assessori

Erica Antonelli è la nuova assessora all’Agricoltura, al commercio e mercati, alle attività produttive e Suap, caccia e pesca. E’ stata consigliera comunale nella scorsa consiliatura e si è sempre occupata di attività produttive, ma anche di ambiente e che ci permetterà di stringere i rapporti interistituzionali con la Regione, è la nuova assessora alle Attività Produttive.

Alessandra Colonna, che ha dedicato la sua vita ai diritti delle persone con disabilità ricoprendo diversi ruoli nell’associazionismo e che ha una sensibilità particolare anche sul tema dei diritti degli animali, è la nuova assessora alle Politiche Sociali e ai diritti degli animali.

Anna Maria Anselmi, invece, mantiene la delega al Lavoro e formazione e alle Pari opportunità e assume quella al bilancio, tributi, programmazione economica e finanziaria, informatizzazione e innovazione tecnologica, aziende partecipate.

Invariate le altre deleghe.

