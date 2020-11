Il consigliere Forte: “Avviati i lavori di messa in sicurezza dello ‘Stallino’ a Latina”

Latina – Il consigliere del Partito democratico Enrico Forte interviene sulla situazione dello “Stallino” ed evidenzia: “Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza per la futura riqualificazione dello ‘Stallino’, l’edificio di fondazione che si trova alle spalle di piazza Quadrato a Latina.

Il primo passo è quello di liberare l’immobile da rifiuti e vegetazione, per poi intervenire sulla struttura evitando che si degradi ulteriormente.

Sono particolarmente soddisfatto – dice Forte – per l’inizio dei lavori, finanziati con risorse regionali attraverso un mio emendamento ed eseguiti dall’Ater cui sono affidati gli aspetti tecnici e progettuali in questo primo step.

Successivamente si potranno mettere in campo idee utili alla riqualificazione dello Stallino per aprirlo alla fruizione in armonia con il quartiere e con le esigenze della città.

Lo ‘Stallino’ verrà restituito a Latina in una veste rinnovata, senza tradire le sue radici e l’enorme valore storico e simbolico che ancora oggi rappresenta”.

