Il Pd di Montalto raccoglie decine di coperte e ciotole per cani e gatti randagi

Montalto – “Una vecchia coperte per te, un caldo inverno per lui” raccoglie l’affetto di tanti.

Un’iniziativa, quella del circolo del Partito Democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana, per tutti gli amici a quattro zampe che non hanno una famiglia e che vivono, purtroppo, senza l’affetto di un padrone nei canili o, nel caso dei gattini, in piccole colonie, tra un quartiere e l’altro del nostro territorio.

“Si è conclusa la raccolta di coperte, cibo, ciotole, e tanto altro, che tante persone del nostro paese hanno deciso di donare per riscaldare l’inverno di questi impagabili amici dell’uomo”, raccontano dal Pd. “Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere proficua questa donazione, che vedrà distribuiti i materiali donati verso vari centri, ognuno dei quali riceverà quello di cui ha maggior bisogno. Grazie ancora a tutti! L’inverno, stavolta, sarà più caldo”, concludono.

