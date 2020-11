Pomezia, la lettera aperta dei lavoratori dell’Hotel Selene: “Aiutateci a ripartire”

Pomezia – “Cari concittadini, siamo i lavoratori di Hotel Selene, siamo in grande difficoltà che oggi è la difficoltà di tante persone, di tante famiglie, lo sappiamo: il nostro disagio non è diverso da quello di tanti di voi in termini economici”. Inizia così la lettera aperta dei lavoratori dell’Hotel Selene di Pomezia.

“Dal 14 settembre – raccontano – noi e le nostre famiglie siamo sprovvisti di un qualsiasi sussidio. Per questo chiediamo il vostro supporto non economico, ma morale, che sia di impulso ulteriore per la nostra Amministrazione per attivare gli strumenti in suo possesso. Hotel Selene serve la comunità da 50 anni. Cerimonie, meeting, feste, banchetti, turismo ed ogni forma immaginabile di servizio ricettivo e ristorativo è stato il nostro impegno, sempre a fianco della comunità di Pomezia”.

“Vogliamo sgombrare il campo da tanta informazione confusa e superficiale circa la situazione di Hotel Selene: noi non siamo falliti come attività, anzi, abbiamo sempre lavorato e fatturato in abbondanza. Ma oggi, con la pandemia, la società italo-cinese che ci gestiva ci ha abbandonati, lasciandoci così senza nulla per sopravvivere, e lo stesso ha fatto il nostro management, che ha lasciato i propri lavoratori e le loro famiglie in mezzo alle difficoltà privandoci di ogni informazione e sostegno”.

“Ci aiuta fortunatamente il sindacato Cobas, con il responsabile Domenico Teramo che ci segue passo passo in questa triste vicenda. Abbiamo incontrato il sindaco Zuccalà poche settimane fa e ci ha detto parole di conforto e promesso per quello che è nelle sue possibilità il sostegno dell’Amministrazione. Ai voi cittadini, invece, ci rivolgiamo sì per spiegare la situazione altrimenti confusa, ma anche per chiedere il sostegno morale, perché Hotel Selene e Pomezia in questi 50 anni sono stati un binomio fortemente unito. Iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook ‘Riapriamo Hotel Selene!’, dove troverete anche tante testimonianze sul nostro mezzo secolo di attività e informazioni aggiornate sulla situazione che stiamo attraversando”.

“Hotel Selene può riprendere la sua attività lentamente come tante altre realtà produttive dello stesso settore, continuando ad alimentare la vita e l’economia di questa città. Hotel Selene non deve diventare un nuovo ecomostro abbandonato sul territorio, noi lotteremo per dare un futuro alla struttura”, concludono.

